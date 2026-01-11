«Для удара по Украине РФ собрала «Орешник» из старых советских ракет» 7 11.01.2026, 10:41

13,550

Кроме ядерной боеголовки, эта ракета может нести только бетонный блок.

Российская ракета «Орешник», скорее всего, была собрана из старых советских ракет. Об этом рассказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в эфире «Киев24».

По его словам, Россия могла модернизировать некоторые виды межконтинентальных баллистических ракет.

«Потому что если бы Россия применяла обычную баллистическую ракету даже средней дальности, она не сообщала бы США о том, что она собирается это сделать. Накануне РФ сообщила об этом Соединенным Штатам, после чего страна уведомила своих граждан на сайте посольства Украины о том, что существует угроза для жителей нашего государства», - подчеркнул Храпчинский.

Эксперт добавил, что попытка Путина напугать Европу заключалась в том, что он может запустить такую ракету и в дальнейшем может оснастить ее ядерной боеголовкой.

«Потому что, кроме ядерной боеголовки, эта ракета может нести только бетонный блок, который мы видели во Львове или Днепре», - сказал он.

Храпчинский также прокомментировал информацию о том, что «Орешник» летел со скоростью 13 тысяч километров в час.

"Надо понять, что мы говорим о скорости ракеты, которая идет по баллистической траектории, то есть не по прямой из пункта А в пункт Б. У нас очень быстро воспринялась информация о 13 тысячах километров, однако стоит понять, что только за счет полетной траектории она на последнем этапе заходила с такой скоростью», - подытожил эксперт.

