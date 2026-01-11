закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Протестующий сорвал флаг Ирана со здания иранского посольства в Лондоне

2
  • 11.01.2026, 13:56
  • 2,154
Протестующий сорвал флаг Ирана со здания иранского посольства в Лондоне

Видеофакт.

В Лондоне протестующий взобрался на балкон здания иранского посольства и сорвал с него флаг Ирана – инцидент произошел на фоне акции протеста против иранского режима, в которой в британской столице приняли участие сотни людей.

Об этом сообщает BBC.

Демонстранты собрались у посольства в Лондоне, размахивали флагами и выкрикивали антиправительственные лозунги. Кадры с места событий, обнародованные в субботу, зафиксировали мужчину, который вылез на здание посольства и сорвал с него иранский флаг.

Впоследствии посольство опубликовало в соцсети X фото, на котором флаг снова установлен на месте.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов