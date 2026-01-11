Протестующий сорвал флаг Ирана со здания иранского посольства в Лондоне 2 11.01.2026, 13:56

Видеофакт.

В Лондоне протестующий взобрался на балкон здания иранского посольства и сорвал с него флаг Ирана – инцидент произошел на фоне акции протеста против иранского режима, в которой в британской столице приняли участие сотни людей.

Об этом сообщает BBC.

Демонстранты собрались у посольства в Лондоне, размахивали флагами и выкрикивали антиправительственные лозунги. Кадры с места событий, обнародованные в субботу, зафиксировали мужчину, который вылез на здание посольства и сорвал с него иранский флаг.

This is the Iranian hero and master climber who scaled the walls of the Islamic regime’s embassy in London today.



He tore down the regime flag and flew Iran’s real flag instead



🦁☀️ pic.twitter.com/SO4lEL6BKF — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Впоследствии посольство опубликовало в соцсети X фото, на котором флаг снова установлен на месте.

