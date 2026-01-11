Протестующий сорвал флаг Ирана со здания иранского посольства в Лондоне

Протестующий сорвал флаг Ирана со здания иранского посольства в Лондоне2
11.01.2026, 13:56
Видеофакт.
В Лондоне протестующий взобрался на балкон здания иранского посольства и сорвал с него флаг Ирана – инцидент произошел на фоне акции протеста против иранского режима, в которой в британской столице приняли участие сотни людей.
Об этом сообщает BBC.
Демонстранты собрались у посольства в Лондоне, размахивали флагами и выкрикивали антиправительственные лозунги. Кадры с места событий, обнародованные в субботу, зафиксировали мужчину, который вылез на здание посольства и сорвал с него иранский флаг.
This is the Iranian hero and master climber who scaled the walls of the Islamic regime’s embassy in London today.— Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026
He tore down the regime flag and flew Iran’s real flag instead
🦁☀️ pic.twitter.com/SO4lEL6BKF
Впоследствии посольство опубликовало в соцсети X фото, на котором флаг снова установлен на месте.