закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Peugeot представил обновленный 408 с акцентом на световые технологии

6
  • 11.01.2026, 16:15
  • 4,772
Peugeot представил обновленный 408 с акцентом на световые технологии

Компания сделала ставку на современный дизайн.

Компания Peugeot показала рестайлинговую версию кросс-хэтчбека 408, сделав ставку не на технические изменения, а на обновленный дизайн и современные световые решения. Модель получила «косметическое» обновление в середине жизненного цикла без вмешательства в силовые агрегаты и платформу, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Главной новинкой стало использование подсвеченной надписи Peugeot на корме — впервые для серийной модели марки. Она интегрирована в черную глянцевую панель по всей ширине крышки багажника и сочетается с фирменной трехкогтевой LED-оптикой, которая теперь входит в стандартное оснащение всех версий. Спереди появился подсвеченный логотип льва, а дневные ходовые огни выполнены в виде трех тонких световых «когтей» с функцией динамических поворотников.

Фары были переработаны и перенесены ниже в бампер, сохранив визуальный акцент на световой подписи. В зависимости от комплектации доступны полностью светодиодные или матричные LED-фары. Также инженеры скрыли радар систем помощи водителю за передним логотипом.

В салоне изменения носят эволюционный характер: обновлена графика цифровой приборной панели, а в дорогих версиях появился 3D-дисплей. Использованы новые материалы отделки.

Техническая часть осталась прежней. Электрический E-408 оснащен мотором мощностью 207 л.с. и батареей 58,2 кВт·ч с запасом хода до 283 миль. Быстрая зарядка мощностью до 120 кВт позволяет восполнить заряд с 20 до 80% примерно за 30 минут.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов