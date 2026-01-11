Peugeot представил обновленный 408 с акцентом на световые технологии 6 11.01.2026, 16:15

Компания сделала ставку на современный дизайн.

Компания Peugeot показала рестайлинговую версию кросс-хэтчбека 408, сделав ставку не на технические изменения, а на обновленный дизайн и современные световые решения. Модель получила «косметическое» обновление в середине жизненного цикла без вмешательства в силовые агрегаты и платформу, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Главной новинкой стало использование подсвеченной надписи Peugeot на корме — впервые для серийной модели марки. Она интегрирована в черную глянцевую панель по всей ширине крышки багажника и сочетается с фирменной трехкогтевой LED-оптикой, которая теперь входит в стандартное оснащение всех версий. Спереди появился подсвеченный логотип льва, а дневные ходовые огни выполнены в виде трех тонких световых «когтей» с функцией динамических поворотников.

Фары были переработаны и перенесены ниже в бампер, сохранив визуальный акцент на световой подписи. В зависимости от комплектации доступны полностью светодиодные или матричные LED-фары. Также инженеры скрыли радар систем помощи водителю за передним логотипом.

В салоне изменения носят эволюционный характер: обновлена графика цифровой приборной панели, а в дорогих версиях появился 3D-дисплей. Использованы новые материалы отделки.

Техническая часть осталась прежней. Электрический E-408 оснащен мотором мощностью 207 л.с. и батареей 58,2 кВт·ч с запасом хода до 283 миль. Быстрая зарядка мощностью до 120 кВт позволяет восполнить заряд с 20 до 80% примерно за 30 минут.

