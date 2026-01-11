Роботизированная армия Украины станет ключевым фактором в 2026 году
- 11.01.2026, 17:21
- 1,898
Но она не заменит пехоту.
Украина активно наращивает использование наземных роботизированных систем на фоне острой нехватки личного состава, однако военные эксперты предупреждают, что дроны и роботы не способны полностью заменить солдат на передовой, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
В конце 2025 года украинские военные заявили о «военном прорыве»: один наземный аппарат с установленным пулеметом удерживал позицию на востоке страны почти шесть недель. Управляемый дистанционно роботизированный наземный комплекс (РНК) выполнял боевую задачу 45 дней, проходя обслуживание и перезарядку каждые 48 часов. По словам представителя Третьего армейского корпуса Николая Зинкевича, на позиции находилась только машина: «В этом и была суть. Роботы не истекают кровью».
Этот эпизод подчеркивает растущую роль «роботизированной армии» Украины. Министерство обороны Украины сообщило, что в 2025 году были перевыполнены планы по поставкам РНК, а в 2026 году их количество продолжит расти. Глава ведомства Денис Шмыгаль отметил, что развитие таких систем направлено прежде всего на защиту личного состава.
Наземные дроны имеют ряд преимуществ: их сложнее подавить средствами радиоэлектронной борьбы, они менее заметны, чем автомобили, и эффективны в логистике. Осенью 2025 года до 90% снабжения украинских позиций под Покровском осуществлялось именно с помощью РНК.
Однако, несмотря на успехи, военные подчеркивают ограничения технологии. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признавал, что роботы снижают потери, но не могут заменить людей. В условиях боев в городах и при зачистке территорий по-прежнему необходима пехота.
В 2026 году роботизированные системы станут важным элементом обороны Украины, но не «чудо-оружием». Их роль — дополнять войска, спасать жизни и повышать цену агрессии, а не полностью заменять солдат на поле боя.