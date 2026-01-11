закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Роботизированная армия Украины станет ключевым фактором в 2026 году

  • 11.01.2026, 17:21
  • 1,898
Роботизированная армия Украины станет ключевым фактором в 2026 году
Фото: Atlantic Council

Но она не заменит пехоту.

Украина активно наращивает использование наземных роботизированных систем на фоне острой нехватки личного состава, однако военные эксперты предупреждают, что дроны и роботы не способны полностью заменить солдат на передовой, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

В конце 2025 года украинские военные заявили о «военном прорыве»: один наземный аппарат с установленным пулеметом удерживал позицию на востоке страны почти шесть недель. Управляемый дистанционно роботизированный наземный комплекс (РНК) выполнял боевую задачу 45 дней, проходя обслуживание и перезарядку каждые 48 часов. По словам представителя Третьего армейского корпуса Николая Зинкевича, на позиции находилась только машина: «В этом и была суть. Роботы не истекают кровью».

Этот эпизод подчеркивает растущую роль «роботизированной армии» Украины. Министерство обороны Украины сообщило, что в 2025 году были перевыполнены планы по поставкам РНК, а в 2026 году их количество продолжит расти. Глава ведомства Денис Шмыгаль отметил, что развитие таких систем направлено прежде всего на защиту личного состава.

Наземные дроны имеют ряд преимуществ: их сложнее подавить средствами радиоэлектронной борьбы, они менее заметны, чем автомобили, и эффективны в логистике. Осенью 2025 года до 90% снабжения украинских позиций под Покровском осуществлялось именно с помощью РНК.

Однако, несмотря на успехи, военные подчеркивают ограничения технологии. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признавал, что роботы снижают потери, но не могут заменить людей. В условиях боев в городах и при зачистке территорий по-прежнему необходима пехота.

В 2026 году роботизированные системы станут важным элементом обороны Украины, но не «чудо-оружием». Их роль — дополнять войска, спасать жизни и повышать цену агрессии, а не полностью заменять солдат на поле боя.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов