Сенатор Грэм: Коммунистическим властям Кубы стоит искать новое место для жизни

Сенатор Грэм: Коммунистическим властям Кубы стоит искать новое место для жизни8
- 11.01.2026, 19:39
Он посоветовал кубинским властям позвонить Мадуро, чтобы спросить, что делать.
Сенатор Линдси Грэм в соцсети X посоветовал кубинским властям искать «новое место для жизни», сопроводив свой пост публикацией президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social с высказыванием о Кубе.
«Мой совет коммунистам, управляющим Кубой и угнетающим ее народ: позвоните Мадуро и спросите его, что делать... Если, конечно, вам удастся до него дозвониться. На вашем месте я бы стал искать новое место для жизни», — заявил Грэм, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не будет получать деньги и нефть.