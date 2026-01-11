закрыть
Сенатор Грэм: Коммунистическим властям Кубы стоит искать новое место для жизни

8
  • 11.01.2026, 19:39
  • 5,906
Сенатор Грэм: Коммунистическим властям Кубы стоит искать новое место для жизни
Линдси Грэм
AP Photo/Vadim Ghirda

Он посоветовал кубинским властям позвонить Мадуро, чтобы спросить, что делать.

Сенатор Линдси Грэм в соцсети X посоветовал кубинским властям искать «новое место для жизни», сопроводив свой пост публикацией президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social с высказыванием о Кубе.

«Мой совет коммунистам, управляющим Кубой и угнетающим ее народ: позвоните Мадуро и спросите его, что делать... Если, конечно, вам удастся до него дозвониться. На вашем месте я бы стал искать новое место для жизни», — заявил Грэм, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не будет получать деньги и нефть.

