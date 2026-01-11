закрыть
Трамп «закурил» кубинскую сигару в своей соцсети

  • 11.01.2026, 20:29
Трамп «закурил» кубинскую сигару в своей соцсети

Фотофакт.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он курит кубинскую сигару.

Глава Белого дома репостнул изображение, на котором он предстает в черном костюме и красном галстуке с сигарой на фоне кубинского флага. На картинке также присутствует надпись: «Лучшие в мире кубинские сигары».

Ранее Трамп заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть в обмен на услуги в сфере безопасности, а также призвал власти страны к заключению сделки, отметив, что времени для этого остается немного.

