Трамп «закурил» кубинскую сигару в своей соцсети

Трамп «закурил» кубинскую сигару в своей соцсети9
- 11.01.2026, 20:29
- 7,536
Фотофакт.
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он курит кубинскую сигару.
Глава Белого дома репостнул изображение, на котором он предстает в черном костюме и красном галстуке с сигарой на фоне кубинского флага. На картинке также присутствует надпись: «Лучшие в мире кубинские сигары».
Ранее Трамп заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть в обмен на услуги в сфере безопасности, а также призвал власти страны к заключению сделки, отметив, что времени для этого остается немного.