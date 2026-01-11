Telegraph: Захват танкера Marinera стал сигналом от Трампа Путину
Президент США перешел к «кнуту».
Захват нефтяного танкера Marinera, следовавшего под российским флагом, стал политическим сигналом от президента США Дональда Трампа в адрес российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.
Как утверждают источники издания, решение президента США о захвате танкера под российским флагом, а также его поддержка нового законопроекта о санкциях против Москвы стали сигналом для Путина о необходимости ускорить процесс урегулирования войны в Украине.
По мнению одного из собеседников журналистов, поддерживающего контакты с ближайшим окружением Трампа, американский президент действует по принципу «кнута и пряника», однако «пряник, судя по всему, уже исчерпан».