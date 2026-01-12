закрыть
Революция в Иране изменит мир

  12.01.2026, 8:37
Россия потеряет третьего союзника подряд.

Массовые демонстрации в Иране, начавшиеся на фоне валютного кризиса и экономического коллапса, переросли в масштабные протесты с требованиями смены режима. По всей стране — от Тегерана до десятков других городов — на улицы вышли сотни тысяч человек. Власти ответили жесткими репрессиями: по данным источников, погибли более 500 протестующих, около 10 тысяч человек были арестованы.

Режим верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи пытается подавить выступления, блокируя интернет и мобильную связь, однако протестное движение продолжает расширяться. Президент США Дональд Трамп открыто поддержал демонстрантов и пригрозил военными ударами в случае продолжения убийств мирных граждан, сообщает Bloomberg.

Падение Исламской Республики может стать самым значительным геополитическим сдвигом со времен революции 1979 года. Среди возможных последствий аналитики выделяют:

потерю Россией уже третьего союзника подряд — после свержения Николаса Мадуро в Венесуэле и Башара Асада в Сирии;

радикальное изменение баланса сил на Ближнем Востоке;

рост неопределенности для Саудовской Аравии и ОАЭ, которые опасаются регионального хаоса по сценарию Арабской весны и предпочитают сохранять статус-кво с «известным дьяволом».

На происходящее оперативно отреагировали и финансовые рынки. Цены на нефть марки Brent выросли на фоне рисков для добычи в провинции Хузестан — ключевом нефтедобывающем регионе Ирана. Параллельно сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви призвал работников нефтяной отрасли к забастовке, по аналогии с событиями 1978 года.

По мнению наблюдателей, Трамп, воодушевленный операцией в Венесуэле и ударами по иранским ядерным объектам, может попытаться использовать ситуацию для смены режима в Тегеране, несмотря на угрозу вакуума власти — по примеру Ирака после свержения Саддама Хусейна. В то же время президент Ирана Масуд Пезешкян пытается снизить напряженность, предлагая диалог, однако протестующие этим обещаниям не доверяют.

