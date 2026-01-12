Ученый: Все живое «переехало» на Землю с Марса 7 12.01.2026, 9:15

Что, если все мы — потомки марсиан?

Не двуногих инопланетян, а крошечных микроорганизмов с Красной планеты. Не переживайте, речь не о конспирологических теориях от уфологов. Ученый Шон Джордан из Дублинского городского университета (Ирландия) порассуждал о том, могла ли известная нам жизнь зародиться на Марсе, а затем попасть на Землю с метеоритами.

По словам исследователя, подобная теория происхождения жизни на Земле не пользуется популярностью в научных кругах. Тем не менее, он захотел рассмотреть аргументы сторонников и противников данной версии, пишет «Нож».

Сколько времени должно было пройти, чтобы на Земле зародилась жизнь? К тому же, такая, что позднее эволюционировала бы в экосистемы, существовавшие во времена Луки (LUCA, last universal common ancestor) — последнего универсального общего предка.

«Теория о марсианском происхождении земной жизни позволяет обойти этот вопрос. Согласно данной гипотезе, микроорганизмы могли попасть с Марса на Землю вместе с метеоритами как раз вовремя, чтобы воспользоваться благоприятными условиями, возникшими после образования Луны», — пишет Шон Джордан.

При этом, по версии Джордана, 290 миллионов лет — достаточно продолжительный срок для того, чтобы в результате химических реакций на Земле возникли первые живые организмы. По-видимому, для этого не требовались «вмешательства» извне.

По данным автора статьи, LUCA обитал либо в неглубоких морских гидротермальных источниках, либо в геотермальных горячих источниках. Иными словами, на ранней Земле «были необходимые условия для зарождения жизни из неживой материи».

Мог ли LUCA совершить успешное космическое «путешествие» и попасть на Землю? Для этого микроорганизмам нужно было пережить высокоскоростной выброс из марсианской атмосферы и путешествие в космическом вакууме под воздействием космических лучей в течение года.

«Мне кажется, что шансы на все это довольно малы, — заключает Шон Джордан. — Каким бы сложным ни казался переход от химии к биологии, мне он кажется гораздо более простым, чем идея о том, что этот переход произойдет на Марсе, что формы жизни переживут путешествие на Землю, а затем адаптируются к совершенно новой планете. Однако я могу ошибаться».

В заключительной части статьи ученый допустил, что популяции микроорганизмов теоретически могут покорять космические просторы внутри крупных метеоритов. Исследователь призвал коллег продолжать лабораторные эксперименты для проверки этой гипотезы.

