Ситуация в Иране обостряется

Ситуация в Иране обостряется2
- 12.01.2026, 10:47
- 7,136
США начали реагировать на протесты.
В Иране драматически обостряется противостояние между властями и протестующими. По данным правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), с начала протестов в Иране были убиты как минимум 538 человек. Среди них — 490 демонстрантов и 48 сотрудников сил безопасности. Более 10 600 человек были задержаны, сообщает Bild.
Другие источники также сообщают о резком росте числа жертв. Корреспондент издания Axios Барак Равид, ссылаясь на данные из израильского правительства, сообщил даже о более чем 1000 погибших. Независимо проверить эти цифры невозможно: режим в Иране в значительной степени парализовал интернет и телефонную связь в стране. Власти пока не публиковали официальных данных о числе жертв.
Поток информации из Ирана сильно ограничен. Тем не менее, видеозаписи протестов в Тегеране и во втором по величине городе Мешхеде всё же попали за границу — предположительно через спутниковую систему Starlink. Активисты сообщают, что демонстранты собираются небольшими группами на короткое время, чтобы избежать столкновений с силами безопасности.
В это время государственное телевидение в Иране пытается преуменьшить масштаб происходящего: репортёры показывают пустые улицы в различных регионах страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к свободе и что Соединённые Штаты готовы помочь. По сообщениям СМИ, в Вашингтоне обсуждаются такие варианты, как кибератаки, дополнительные санкции или военные шаги. В ответ председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил, что американские военные базы и Израиль могут стать законными целями в случае вмешательства.