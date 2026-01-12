Еще один белорус, воевавший на стороне РФ, оказался в украинском плену 9 12.01.2026, 11:47

5,450

Речь идет об уроженце Шумилино.

Еще один белорус, воевавший в Украине на стороне России, попал в украинский плен, заметил телеграм-канал «Витебск, я гуляю». Речь идет об уроженце Шумилино Владимире Черенке.

Как пишут авторы канала, Владимиру 29 лет, он закончил Полоцкий государственный лесной колледж, служил в витебской бригаде.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Карпенко он сказал, что перед отправкой на войну он находился под следствием, однако не уточнил, в какой стране. Кроме того, он отказался звонить домой и сообщать родным о том, где он — чтобы не расстраивать мать с больным сердцем.

