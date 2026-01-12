ВСУ атаковали Новочеркасскую ТЭС в Ростовской области

ВСУ атаковали Новочеркасскую ТЭС в Ростовской области3
- 12.01.2026, 11:58
- 5,288
Начался пожар.
В Ростовской области РФ в ночь на 12 января прогремели взрывы. Сообщается о ударе по Новочеркасской ТЭС, где вспыхнул мощный пожар.
Эта тепловая электростанция, крупнейшая на юге России, подвергается атакам не впервые. Об очередном инциденте сообщает Telegram-канал Supernova+.
На канале опубликовано видео, снятое, как утверждается, в российском Новочеркасске. На кадрах видно зарево пожара, слышен звук двигателя БпЛА.
«Это не скутер летит, это летит дрон. Вон там что-то горит. Сестра разбудила в 07:15, потому что уже два сбили. Вот такое, бл*дь, утро... Летит где-то, прямо рядом... Вот как детей в школу сейчас отправлять?» — жалуется автор видео.