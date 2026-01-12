ВСУ атаковали Новочеркасскую ТЭС в Ростовской области 3 12.01.2026, 11:58

5,288

Начался пожар.

В Ростовской области РФ в ночь на 12 января прогремели взрывы. Сообщается о ударе по Новочеркасской ТЭС, где вспыхнул мощный пожар.

Эта тепловая электростанция, крупнейшая на юге России, подвергается атакам не впервые. Об очередном инциденте сообщает Telegram-канал Supernova+.

На канале опубликовано видео, снятое, как утверждается, в российском Новочеркасске. На кадрах видно зарево пожара, слышен звук двигателя БпЛА.

«Это не скутер летит, это летит дрон. Вон там что-то горит. Сестра разбудила в 07:15, потому что уже два сбили. Вот такое, бл*дь, утро... Летит где-то, прямо рядом... Вот как детей в школу сейчас отправлять?» — жалуется автор видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com