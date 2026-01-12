закрыть
12 января 2026, понедельник, 17:12
Для водителей появились очередные изменения

7
  • 12.01.2026, 13:43
  • 15,052
Одно из них касается водительских удостоверений.

В Беларуси появились новшества для владельцев транспорта. Так, для них расширили список услуг от МВД, которые можно получить удаленно на портале «Е-Паслуга». Новшество касается как физлиц, так и компаний и индивидуальных предпринимателей, пишет «Зеркало».

Одна из новых услуг — удаленное снятие с учета транспортных средств. Эта опция теперь предусмотрена как для населения, так и для организаций. Стоимость — одна базовая величина (на сегодня это 45 рублей).

Для населения также появилась возможность удаленно получить такую услугу, как «обмен, выдача взамен утраченного (похищенного) водительского удостоверения». А еще — такого документа старого образца с надписью МВД СССР. Но у этой услуги есть ограничения. Во-первых, воспользоваться ей не смогут те, о чьих водительских удостоверениях нет данных в базе ГАИ. Во-вторых, она недоступна тем, кого лишили права управлять транспортом.

Госпошлина за выдачу водительского удостоверения — две базовые величины (90 рублей), а при замене этого документа из-за потери или хищения — три (135 рублей). Также придется заплатить за оформление заявления — 0,08 базовой величины (3,6 рубля), за компьютерные услуги — 0,04 базовой (1,8 рубля).

Также появились и другие услуги МВД, которые касаются водителей и которые можно получить удаленно.

Новшества заработали с 1 января 2026 года.

