WSJ: Как Украина создает ракету для ударов вглубь России

Это меняет баланс сил.

В центральной Украине на одном из засекреченных заводов идет работа над новой крылатой ракетой FP-5, получившей неофициальное название «Фламинго». Этот проект стал ключевым элементом стремления Киева создать собственное дальнобойное вооружение и снизить зависимость от западных поставок, пишет The Wall Street Journal.

Ракета длиной более городского автобуса и массой около семи тонн способна нести боевую часть весом до 1,1 тонны. По данным компании-разработчика Fire Point, запас топлива позволяет «Фламинго» преодолевать свыше 2 900 км, что сопоставимо с возможностями российских ракет «Калибр» и Х-101. Это значительно превышает дальность западных систем, имеющихся у Украины.

Fire Point уже известна созданием дальнобойного беспилотника FP-1, который активно применялся для ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Однако сравнительно небольшой заряд дронов позволял России быстро восстанавливать поврежденные объекты. Новая ракета, как считают разработчики, должна наносить куда более серьезный урон.

Проект реализуется в условиях жесткой экономии: используются открытые программные решения, двигатели от старых советских самолетов и максимально простые, но надежные компоненты. При этом компания постоянно дорабатывает конструкцию, признавая, что ракета пока не достигла всех заявленных характеристик и остается уязвимой для перехвата.

Fire Point была основана в 2022 году и за короткое время выросла до более чем 2 000 сотрудников на десятках площадок по всей стране. Компания заявляет, что каждое производство имеет дублирующую площадку на случай российских ударов.

Первое применение «Фламинго» Украина официально признала в августе — по цели в Крыму. Эксперты отмечают, что даже при ограниченной эффективности сам факт появления у Украины собственных дальнобойных ракет уже меняет баланс сил, лишая Россию ощущения безопасности глубоко в тылу.

