12 января 2026, понедельник, 17:13
Северная Корея одержима женским футболом

1
  • 12.01.2026, 15:12
  • 2,288
Фото: Getty Images

Режим в КНДР использует спортивные успехи для укрепления диктатуры.

Северная Корея стремится доминировать в молодежном женском футболе, превращая спорт в инструмент пропаганды и международного престижа. На недавнем чемпионате мира среди девушек до 17 лет сборная КНДР разгромила соперниц из Нидерландов со счетом 3:0, подтвердив свое превосходство, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты и бывшие игроки отмечают необычайную физическую выносливость, психологическую стойкость и агрессию северокорейских спортсменок. «Они не дают соперникам ни секунды передышки», — рассказывает испанская полузащитница Ирюне Дорадо. Тренеры объясняют, что на поле для девушек КНДР спорт превращается в «боевое испытание»: любой удар рассматривается как «выстрел врага», а промах — как «вторжение в Пхеньян».

Режим Ким Чен Ына использует успехи в футболе для воспитания национализма и демонстрации силы страны на фоне международных санкций. Победы команды демонстрируются по центральному телевидению как триумф социализма, а игроки получают щедрые награды: дополнительные пайки, квартиры в Пхеньяне и личные встречи с лидером страны.

Однако преимущества северокорейских девушек со временем снижаются: профессиональные команды других стран развиваются быстрее, а северокорейские спортсменки не могут играть за рубежом из-за санкций. Кроме того, мужские сборные и старшая женская команда не показывают значимых результатов на мировых турнирах.

Для северокорейских детей успех на международной арене имеет чрезвычайно высокую цену. Девочки с девяти лет проходят интенсивные тренировки, включая сотни прыжков со скакалкой каждый день, осознавая, что победа может поднять статус всей семьи. «Для большинства детей спорт — это игра, для северокорейских девочек — вопрос жизни и семьи», — отмечает один из организаторов межкорейских спортивных обменов.

