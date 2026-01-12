Могилев накрыл мусорный коллапс 7 12.01.2026, 15:44

3,804

Контейнеры утонули в отходах.

Новогодние праздники и затяжные снегопады парализовали систему вывоза мусора в Могилеве. Жители нескольких районов сообщают о переполненных контейнерах и горах отходов, сообщает «Могилев.Онлайн».

Жители районов жалуются на переполненные мусорки. Отходы складируют рядом с контейнерами, и их количество местами начинает выходить за пределы площадок.

Ситуация осложняется тем, что даже там, где подъезды для спецтехники расчищены, мусор остается на месте. По информации «Могилев.Онлайн», коммунальные службы столкнулись с нетипичной проблемой: из-за резких перепадов температур и снега контейнеры плотно вмерзли в лед и их не могут перегрузить в мусоровозы.

Местные жители наблюдали работу специальных комиссий, которые фиксируют состояние площадок на фото, однако реальных сдвигов пока мало.

