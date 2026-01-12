Дания провела исторический ликбез для посланника Трампа 3 12.01.2026, 15:53

3,498

Гренландия — неотъемлемая часть королевства.

Посол Дании в США Йеспер Мьоллер Серенсен отверг заявления об «оккупации» Гренландии Данией, подчеркнув, что статус острова как части Датского королевства признан на международном уровне, в том числе ООН. Об этом дипломат пишет в соцсети X.

Таким образом Серенсен отреагировал на высказывания спецпосланника Дональда Трампа Джеффа Лэндри, который ранее обвинил Данию в нарушении протоколов ООН после Второй мировой войны.

Комментируя эти утверждения, датский посол напомнил, что Гренландия на протяжении веков является неотъемлемой частью королевства. Он отметил, что данный статус неоднократно официально признавался как предыдущими администрациями США, так и Организацией Объединённых Наций, а также международным сообществом в целом.

Отдельно Серенсен подчеркнул, что право определять будущее острова принадлежит исключительно народу Гренландии. В завершение он призвал опираться на проверенные факты, указав, что в международных отношениях «факты имеют значение», комментируя попытки пересмотра исторических событий периода Второй мировой войны.

