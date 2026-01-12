закрыть
12 января 2026, понедельник, 23:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шойгу созвонился с секретарем Совета нацбезопасности Ирана

3
  • 12.01.2026, 20:48
  • 5,750
Шойгу созвонился с секретарем Совета нацбезопасности Ирана

Власти Ирана готовятся к бегству в РФ?

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани провели телефонный разговор. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

В ходе разговора Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в республике, где проходят протесты, и осудил «попытку внешних сил вмешиваться во внутренние дела Ирана». Он также выразил готовность развивать двустороннее сотрудничество на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного 17 января 2025 года.

Стороны договорились продолжить контакты и координировать позиции для обеспечения безопасности.

В конце декабря в Иране вспыхнули массовые протесты. Это произошло на фоне глубокого экономического кризиса — к концу 2025 года инфляция достигла 42,2% годовых; национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов