Шойгу созвонился с секретарем Совета нацбезопасности Ирана

Шойгу созвонился с секретарем Совета нацбезопасности Ирана3
- 12.01.2026, 20:48
Власти Ирана готовятся к бегству в РФ?
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани провели телефонный разговор. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
В ходе разговора Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в республике, где проходят протесты, и осудил «попытку внешних сил вмешиваться во внутренние дела Ирана». Он также выразил готовность развивать двустороннее сотрудничество на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного 17 января 2025 года.
Стороны договорились продолжить контакты и координировать позиции для обеспечения безопасности.
В конце декабря в Иране вспыхнули массовые протесты. Это произошло на фоне глубокого экономического кризиса — к концу 2025 года инфляция достигла 42,2% годовых; национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1.