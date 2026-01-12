Соболенко высказалась об отказе украинки Костюк пожать ей руку

Соболенко высказалась об отказе украинки Костюк пожать ей руку15
Украинские теннисистки не жмут руки белорускам и россиянкам из-за их невнятной позиции по войне РФ в Украине.
Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала отказ украинки Марты Костюк пожать ей руку после финала турнира в Брисбене, в котором белоруска победила со счетом 6:4, 6:3.
На последовавшей пресс-конференции Арина прокомментировала поведение Костюк:
– Дело в их позиции. Что я могу сделать? Когда я выхожу на корт, то думаю только о теннисе. О том, что мне нужно сделать, чтобы победить. Неважно, кто по другую сторону сетки, я просто выхожу и соревнуюсь как спортсменка.
Благодаря победе в своем первом турнире сезона Арина заработала 214,5 тысячи долларов призовыми и сохраняет первую строчку рейтинга. Это ее второй подряд титул в Брисбене, пятый в Австралии и 22-й в карьере.