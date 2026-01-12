Над горсоветом Купянска установлен украинский флаг

Над горсоветом Купянска установлен украинский флаг4
12.01.2026
- 3,448
«Хартия» показала видео.
Разведывательно-ударная группа южноамериканских добровольцев бригады НГУ «Хартия» провела спецоперацию по зачистке городского совета в Купянске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, остатки штурмовых групп оккупантов скрывались в здании и вели стрелковый бой с бойцами Сил обороны.
Воины совместно с воздушной поддержкой операторов дронов провели мастерскую операцию и уничтожили российскую пехоту.
Отмечается, что поисково-ударная группировка «Хартия» и тактическая группировка «Купянск» завершают зачистку города, который удалось деблокировать во время успешной операции под руководством командования 2-го корпуса НГУ.
«Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученности командиров и штабов и качественной подготовке подразделений - всему, что мы называем методом «Хартии», - можно успешно останавливать и уничтожать врага», - передает пресс-служба слова командира 2-го корпуса НГУ «Хартия», полковника Игоря Оболенского.
Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
Впоследствии российские пропагандистские ресурсы также признали, что «захват» армией РФ Купянска не соответствует действительности.
12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.