Сколько причитается каждому белорусу с национальных богатств? 13.01.2026, 3:00

Впервые в истории была подсчитана стоимость всех богатств Беларуси.

Впервые в истории была подсчитана стоимость всех национальных богатств Беларуси. Оценка была осуществлена по рыночным ценам, сообщает Белстат.

На этой основе специалисты создали экспериментальный Баланс активов и пассивов.

Именно он отражает стоимость всех экономических активов нашей страны, за вычетом финансовых обязательств.

Итоговая сумма может быть увеличена. В нынешнем Балансе не учли стоимость водных ресурсов. В дальнейшем эта оценка появится.

«Формат представления Баланса активов и пассивов будет изменяться поэтапно», – отметили в Белстате.

В нынешней таблице можно узнать, что более чем Br1,201 трлн составляют непроизведенные финансовые активы.

Туда входят земля, минеральные ресурсы и полезные ископаемые, а также водные, некультивируемые и другие природные ресурсы.

Что касается произведенных активов, то они составили порядка Br513,8 млрд. Большая часть из них – это здания, машины и оборудование, культивируемые биологические ресурсы и продукты интеллектуальной собственности.

В сумме получилось Br1,715 трлн, однако еще стоит вычесть финансовые обязательства в размере Br60,1 млрд. Итого – Br1,665 трлн.

В расчете на душу населения это выходит порядка Br180,8 тыс. Сумма, достаточная для покупки самой простой и дешевой квартиры в Минске, например.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com