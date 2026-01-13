закрыть
13 января 2026, вторник, 1:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько причитается каждому белорусу с национальных богатств?

  • 13.01.2026, 3:00
Сколько причитается каждому белорусу с национальных богатств?

Впервые в истории была подсчитана стоимость всех богатств Беларуси.

Впервые в истории была подсчитана стоимость всех национальных богатств Беларуси. Оценка была осуществлена по рыночным ценам, сообщает Белстат.

На этой основе специалисты создали экспериментальный Баланс активов и пассивов.

Именно он отражает стоимость всех экономических активов нашей страны, за вычетом финансовых обязательств.

Итоговая сумма может быть увеличена. В нынешнем Балансе не учли стоимость водных ресурсов. В дальнейшем эта оценка появится.

«Формат представления Баланса активов и пассивов будет изменяться поэтапно», – отметили в Белстате.

В нынешней таблице можно узнать, что более чем Br1,201 трлн составляют непроизведенные финансовые активы.

Туда входят земля, минеральные ресурсы и полезные ископаемые, а также водные, некультивируемые и другие природные ресурсы.

Что касается произведенных активов, то они составили порядка Br513,8 млрд. Большая часть из них – это здания, машины и оборудование, культивируемые биологические ресурсы и продукты интеллектуальной собственности.

В сумме получилось Br1,715 трлн, однако еще стоит вычесть финансовые обязательства в размере Br60,1 млрд. Итого – Br1,665 трлн.

В расчете на душу населения это выходит порядка Br180,8 тыс. Сумма, достаточная для покупки самой простой и дешевой квартиры в Минске, например.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов