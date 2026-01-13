Сколько причитается каждому белорусу с национальных богатств?
- 13.01.2026, 3:00
Впервые в истории была подсчитана стоимость всех богатств Беларуси.
Впервые в истории была подсчитана стоимость всех национальных богатств Беларуси. Оценка была осуществлена по рыночным ценам, сообщает Белстат.
На этой основе специалисты создали экспериментальный Баланс активов и пассивов.
Именно он отражает стоимость всех экономических активов нашей страны, за вычетом финансовых обязательств.
Итоговая сумма может быть увеличена. В нынешнем Балансе не учли стоимость водных ресурсов. В дальнейшем эта оценка появится.
«Формат представления Баланса активов и пассивов будет изменяться поэтапно», – отметили в Белстате.
В нынешней таблице можно узнать, что более чем Br1,201 трлн составляют непроизведенные финансовые активы.
Туда входят земля, минеральные ресурсы и полезные ископаемые, а также водные, некультивируемые и другие природные ресурсы.
Что касается произведенных активов, то они составили порядка Br513,8 млрд. Большая часть из них – это здания, машины и оборудование, культивируемые биологические ресурсы и продукты интеллектуальной собственности.
В сумме получилось Br1,715 трлн, однако еще стоит вычесть финансовые обязательства в размере Br60,1 млрд. Итого – Br1,665 трлн.
В расчете на душу населения это выходит порядка Br180,8 тыс. Сумма, достаточная для покупки самой простой и дешевой квартиры в Минске, например.