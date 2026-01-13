закрыть
Американский конгрессмен внес законопроект об «аннексии Гренландии»

  • 13.01.2026, 5:12
Американский конгрессмен внес законопроект об «аннексии Гренландии»

Законопроект увязан с необходимостью обеспечить интересы США в Арктике в противовес Китаю и РФ.

Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн заявил, что внес на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. По его словам, поправки направлены на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

«Гренландия — это не отдаленный форпост, который мы можем игнорировать, — это жизненно важный ресурс национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность», — заявил Файн.

В базе конгресса законопроект пока не представлен. В документе, который опубликовала пресс-служба конгрессмена, говорится, что американскому президенту предоставляются полномочия для принятия шагов, которые необходимы «для аннексии или иного приобретения Гренландии в качестве территории Соединенных Штатов», в том числе путем переговоров с Данией. После «завершения такой аннексии» президент должен представить конгрессу поправки в федеральное законодательство, которые потребуются для принятия «вновь приобретенной территории» в качестве штата.

Файн утверждает, что политика бывшего президента Джо Байдена позволила подорвать стратегическое положение США в Арктике, в то время как Китай и Россия «продолжают агрессивно расширять свое присутствие» в регионе. «Наши враги наступают на пятки, поскольку мы только что уничтожили одного из их главных союзников, Николаса Мадуро, в Венесуэле <…> Мой законопроект защитит нашу родину, обеспечит наше экономическое будущее и гарантирует, что правила в Арктике будут устанавливать именно Америка, а не Китай или Россия», — заключил он.

Гренландия, где проживают около 57 тыс. человек, была датской колонией, пока в 1979 году не обрела самоуправление и собственный парламент. Во время своего первого президентского срока в 2019 году Дональд Трамп предлагал купить остров, но в Копенгагене инициативу сразу же отвергли. После возвращения в Белый дом Трамп вновь заявил, что США должны владеть Гренландией. По утверждению американского лидера, остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Штатам для обороны.

