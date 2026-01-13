Глава МИД Швеции призвала ЕС усилить санкции против России 13.01.2026, 6:53

Из-за войны против Украины.

Глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард призвала ЕС усилить санкции против России и включить новые ограничения в 20-й санкционный пакет из-за войны против Украины.

Соответствующее обращение глава МИД Швеции Мария Малмер Стенергард опубликовала в соцсети Х.

В письме, адресованном высокому представителю ЕС по внешней политике и безопасности Кайе Каллас, Стенергард подчеркнула, что санкционное давление остается одним из ключевых инструментов влияния на Кремль.

По ее словам, действующие ограничения, в частности против энергетического сектора России и так называемого «теневого флота», уже привели к существенному сокращению доходов РФ, которые используются для финансирования войны против Украины.

We need to continue to put more pressure on Russia. pic.twitter.com/iS143GpK0B — Maria M Stenergard (@MariaStenergard) January 12, 2026

В то же время министр призвала Евросоюз пойти дальше и расширить санкции. Среди предложенных шагов - усиление контроля за обходом ограничений и введение полного запрета на предоставление морских услуг судам, которые перевозят российские энергоносители.

Стенергард также подчеркнула важность единства стран ЕС в вопросе санкций и отметила, что новый пакет ограничений должен быть направлен на максимальное ослабление экономических возможностей России для продолжения войны.

Недавно сообщалось, что страны ЕС планируют одобрить 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

