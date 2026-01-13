Госдепартамент призвал граждан США немедленно покинуть Иран
- 13.01.2026, 8:11
- 1,348
Протесты по всей стране усиливаются.
Госдепартамент США и виртуальное посольство в Тегеране выступили с призывом к своим гражданам, чтобы те немедленно покинули страну.
Об этом сообщает Clash Report и сайт виртуального посольства США в Иране.
Предупреждение было выпущено в понедельник, когда в Иране началась третья неделя антиправительственных демонстраций, в результате которых, по данным правозащитных организаций и СМИ, сотни людей погибли и тысячи были задержаны.
В частности, в заявлении посольства сказано, что протесты по всему Ирану усиливаются и могут перерасти в население, которое приведет к арестам и ранениям.
Кроме того, продолжаются усиленные меры безопасности, перекрытие дорог, сбои в работе общественного транспорта и блокировка интернета. Также правительство Ирина ограничило доступ к мобильной, стационарной и национальной интернет-сети.
Авиакомпании тоже продолжают ограничивать или отменять рейсы в Иран и из Ирана. Причем несколько компаний приостановили полеты до пятницы, 16 января.
«Гражданам США следует ожидать продолжения перебоев в работе интернета, спланировать альтернативные средства связи и, если это безопасно, рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию», - подчеркнули в посольстве.
Также там прописали ряд действий для граждан США:
немедленно покинуть Иран, разработать план ухода из страны;
если нет возможности покинуть Иран, то следует найти безопасное место внутри своего дома или в другом безопасном здании;
запастись едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами;
избегать демонстраций, вести себя незаметно и быть внимательными к своему окружению;
следить за местными СМИ, чтобы быть в курсе последних новостей и быть готовыми скорректировать свои планы;
держать телефон заряженным и поддерживать связь с семьей и друзьями, чтобы сообщать им о своем состоянии;
зарегистрироваться в программе STEP, чтобы получить самую свежую информацию в сфере безопасности в Иране.
Также виртуальное посольство США выдало предупреждение для граждан, которые собираются покинуть страну. В частности, лицам, имеющем гражданство и США и Ирана, нужно выезжать из страны по иранским паспортам.
«Иранское правительство не признает двойное гражданство и будет рассматривать лиц с двойным гражданством США и Ирана исключительно как граждан Ирана. Граждане США подвергаются значительному риску допроса, ареста и задержания в Иране. Предъявление американского паспорта или доказательство связей с Соединенными Штатами может стать достаточной причиной для задержания человека иранскими властями», - говорится в публикации.
Также там добавили, что правительство США не может гарантировать безопасность своих граждан, если они решат покинуть страну. В посольстве подчеркнули, что людям следует уезжать только в том случае, если они считают это безопасным.
Протесты в Иране и планы Трампа
Напомним, что первые акции протеста начались 28 декабря. Причиной стало резкое падение курса национальной валюты, что ударило по бизнесу. Именно из-за этого на улицы вышли торговцы центрального рынка Тегерана.