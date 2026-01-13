Госдепартамент призвал граждан США немедленно покинуть Иран 13.01.2026, 8:11

1,348

Протесты по всей стране усиливаются.

Госдепартамент США и виртуальное посольство в Тегеране выступили с призывом к своим гражданам, чтобы те немедленно покинули страну.

Об этом сообщает Clash Report и сайт виртуального посольства США в Иране.

Предупреждение было выпущено в понедельник, когда в Иране началась третья неделя антиправительственных демонстраций, в результате которых, по данным правозащитных организаций и СМИ, сотни людей погибли и тысячи были задержаны.

В частности, в заявлении посольства сказано, что протесты по всему Ирану усиливаются и могут перерасти в население, которое приведет к арестам и ранениям.

Кроме того, продолжаются усиленные меры безопасности, перекрытие дорог, сбои в работе общественного транспорта и блокировка интернета. Также правительство Ирина ограничило доступ к мобильной, стационарной и национальной интернет-сети.

Авиакомпании тоже продолжают ограничивать или отменять рейсы в Иран и из Ирана. Причем несколько компаний приостановили полеты до пятницы, 16 января.

«Гражданам США следует ожидать продолжения перебоев в работе интернета, спланировать альтернативные средства связи и, если это безопасно, рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию», - подчеркнули в посольстве.

Также там прописали ряд действий для граждан США:

немедленно покинуть Иран, разработать план ухода из страны;

если нет возможности покинуть Иран, то следует найти безопасное место внутри своего дома или в другом безопасном здании;

запастись едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами;

избегать демонстраций, вести себя незаметно и быть внимательными к своему окружению;

следить за местными СМИ, чтобы быть в курсе последних новостей и быть готовыми скорректировать свои планы;

держать телефон заряженным и поддерживать связь с семьей и друзьями, чтобы сообщать им о своем состоянии;

зарегистрироваться в программе STEP, чтобы получить самую свежую информацию в сфере безопасности в Иране.

Также виртуальное посольство США выдало предупреждение для граждан, которые собираются покинуть страну. В частности, лицам, имеющем гражданство и США и Ирана, нужно выезжать из страны по иранским паспортам.

«Иранское правительство не признает двойное гражданство и будет рассматривать лиц с двойным гражданством США и Ирана исключительно как граждан Ирана. Граждане США подвергаются значительному риску допроса, ареста и задержания в Иране. Предъявление американского паспорта или доказательство связей с Соединенными Штатами может стать достаточной причиной для задержания человека иранскими властями», - говорится в публикации.

Также там добавили, что правительство США не может гарантировать безопасность своих граждан, если они решат покинуть страну. В посольстве подчеркнули, что людям следует уезжать только в том случае, если они считают это безопасным.

Протесты в Иране и планы Трампа

Напомним, что первые акции протеста начались 28 декабря. Причиной стало резкое падение курса национальной валюты, что ударило по бизнесу. Именно из-за этого на улицы вышли торговцы центрального рынка Тегерана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com