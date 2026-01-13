В Харькове российский «Шахед» попал в детский санаторий 2 13.01.2026, 8:20

1,546

Вспыхнул пожар.

В Харькове ударный дрон типа «Шахед» попал в детский санаторий, произошел пожар. ЧП произошло в Шевченковском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова.

«Зафиксировано попадание «Шахеда» в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте пожар», написал городской голова.

До этого он сообщал, что в Харьковской области наблюдается большое количество вражеских ударных дронов.

Что известно о вражеской атаке на Харьков

Взрывы прогремели в Харькове в ночь на 13 января, воздушные Силы извещали о движении большого количества дронов в области, а мэр Игорь Терехов призвал людей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Пригород Харькова также атаковал враг ночью 13 января - там произошел пожар. Удар был нанесен после объявления, что к городу приближаются скоростные цели, в нескольких областях перед этим была угроза баллистики.

В результате вражеского обстрела два человека погибли, еще несколько - получили ранения. У одного человека острая реакция на стресс, остальным медики оказывают помощь.

Россияне регулярно бьют по гражданским в Харькове и области, также целью является критическая инфраструктура. Враг таким образом пытается заставить Украину сдаться и пойти на территориальные уступки, среди которых сдача Харьковщины - одно из условий и приоритетов Москвы.

Однако украинская власть бескомпромиссна в этом вопросе. Даже с подачи США, в первоочередном варианте мирного плана, где было указано, что Харьковская область должна отойти под контроль РФ - этот вариант вообще не рассматривался.

Сейчас на Харьковщине идут тяжелые бои во многих населенных пунктах, но Силы Обороны не сдаются и борются с оккупантом за каждый километр украинской территории.

