закрыть
13 января 2026, вторник, 9:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Харькове российский «Шахед» попал в детский санаторий

2
  • 13.01.2026, 8:20
  • 1,546
В Харькове российский «Шахед» попал в детский санаторий

Вспыхнул пожар.

В Харькове ударный дрон типа «Шахед» попал в детский санаторий, произошел пожар. ЧП произошло в Шевченковском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова.

«Зафиксировано попадание «Шахеда» в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте пожар», написал городской голова.

До этого он сообщал, что в Харьковской области наблюдается большое количество вражеских ударных дронов.

Что известно о вражеской атаке на Харьков

Взрывы прогремели в Харькове в ночь на 13 января, воздушные Силы извещали о движении большого количества дронов в области, а мэр Игорь Терехов призвал людей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Пригород Харькова также атаковал враг ночью 13 января - там произошел пожар. Удар был нанесен после объявления, что к городу приближаются скоростные цели, в нескольких областях перед этим была угроза баллистики.

В результате вражеского обстрела два человека погибли, еще несколько - получили ранения. У одного человека острая реакция на стресс, остальным медики оказывают помощь.

Россияне регулярно бьют по гражданским в Харькове и области, также целью является критическая инфраструктура. Враг таким образом пытается заставить Украину сдаться и пойти на территориальные уступки, среди которых сдача Харьковщины - одно из условий и приоритетов Москвы.

Однако украинская власть бескомпромиссна в этом вопросе. Даже с подачи США, в первоочередном варианте мирного плана, где было указано, что Харьковская область должна отойти под контроль РФ - этот вариант вообще не рассматривался.

Сейчас на Харьковщине идут тяжелые бои во многих населенных пунктах, но Силы Обороны не сдаются и борются с оккупантом за каждый километр украинской территории.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов