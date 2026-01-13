В российском Таганроге пылает завод по производству беспилотников. 3 13.01.2026, 8:40

3,496

Под удар попало предприятие «Атлант Аэро».

Под утро, 13 января, неизвестные дроны атаковали российский город Таганрог. Под ударом оказалось предприятие по производству дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и мониторинговые Telegram-каналы.

Судя публикациям в пабликах, атака на город началась примерно в 5 утра по киевскому времени. Местные каналы информировали, что Таганрог атакуют беспилотники, поэтому работает ПВО.

Параллельно в соцсетях стали появляться кадры, на которых видно пожар. Мониториновые каналы утверждают, что под удар попало предприятие «Атлант Аэро».

Чуть позже атаку на город подтвердил губернатор региона Юрий Слюсарь. Однако про предприятие он ничего не сказал.

«Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку на Таганрог. Информация о пострадавших среди людей не поступала. Данные о последствиях на земле уточняются. Прошу соблюдать предельную осторожность, следовать указаниям чрезвычайных ведомств, не выходить на улицу и не подходить к окнам», - говорилось в его посте в 05:55.

Чуть позже в сети появились еще несколько кадров последствий атаки.

Отметим, что предприятие «Атлант Аэро» производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ. В частности, производство сосредоточено на разработке дронов «Орион» и FPV-беспилотников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com