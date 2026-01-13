Как Мадуро «продинамил» Лукашенко 15 13.01.2026, 8:59

Над диктатором нависла угроза.

Правитель Беларуси возмущается захватом американцами главы Венесуэлы, но его отношения с Николасом Мадуро были далеки от дружеских. «Салідарнасць» рассказывает, как надежды Александра Лукашенко на заокеанского коллегу не оправдались.

Лукашенко пытался найти в Мадуро друга

Недавно правитель Беларуси сказал о коллеге (пожалуй, уже бывшем) из Венесуэлы: «Я его знаю, можно сказать, с детства».

На практике это означает, что политики знакомы со второй половины 2000-х. Тогда между Лукашенко и президентом Венесуэлы Уго Чавесом возникли тесные отношения, а Мадуро работал у последнего министром иностранных дел (с 2006-го).

В 2010-м Лукашенко принимал Мадуро в Минске. Именно в том году на фоне «нефтяной войны» с Россией Минск и Каракас договорились о прежде невиданном – поставках венесуэльской нефти в Беларусь.

Глядя на старые фотографии, можно обнаружить, что Мадуро часто сопровождал Чавеса и Лукашенко. Это можно заметить, например, на этом известном снимке.

Чавес скончался от онкологии весной 2013 года. Лукашенко тогда прилетел на его похороны в Каракас, где постарался навести мосты с Мадуро. Чтобы впечатлить венесуэльскую сторону, правитель Беларуси не раз пустил слезу.

Пресс-служба Лукашенко с надеждой цитировала обещание Мадуро: «То, что было при Уго Чавесе, будет продолжено».

Спустя несколько месяцев уже в статусе новоизбранного президента Венесуэлы Мадуро прилетел в Минск. Лукашенко не скрывал своей заинтересованности: «Мы надеемся и абсолютно уверены, что политика, которую вы проводили вместе с Уго Чавесом, будет сохранена».

Как Мадуро дал Лукашенко «от ворот поворот»

Однако новый глава Венесуэлы в экономическом сотрудничестве с Беларусью заинтересован не был. При усилении при Мадуро коррумпированного автократического режима на отношения с Минском, по сути, забили. Ни о каких льготных поставках нефти речи больше не шло.

Цифры говорят более чем красноречиво. С почти с 1,5 млрд долларов товарооборот двух стран за несколько лет при Мадуро рухнул, по сути, до нуля.

Хотя с 2013 года Лукашенко чуть ли не ежегодно передавал Мадуро «привет» через представителей Венесуэлы и предлагал разработать «дорожные карты», дело с мертвой точки не сдвинулось.

Личные встречи стали крайней редкостью. В 2015-м политики мимоходом виделись в Москве. В 2017-м Мадуро с женой прилетел в Минск.

Как Мадуро «динамил» Лукашенко в последние годы

Летом 2024 года в Каракас слетал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. «Салідарнасць» тогда писала: видимо, обед для Лукашенко – все, что сегодня Венесуэла может предложить Беларуси.

Однако Головченко видел ситуацию иначе. Он заявил, что визит Мадуро в Беларусь ожидается в октябре-ноябре 2024-го. Но его не случилось. В октябре политики лишь коротко пообщались на полях саммита БРИКС в Казани – это была их последняя личная встреча.

Кстати, именно на отношения с Россией, а не Беларусью все эти годы пытался делать ставку Мадуро.

При общении с менее высокопоставленными чиновниками из Венесуэлы Лукашенко уже не скрывал недовольства и ворчал: «Надо откровенно сказать, что и Венесуэла, и Беларусь слабо пользуются теми преимуществами, которые были созданы много лет назад».

Правда, из расследования CCRP и «Белорусского расследовательского центра» выяснилось, что Беларусь задолжала Венесуэле 1,4 млрд долларов по нефтяному контракту 2010 года. Но публично политики эту тему не поднимали.

На уровне всего нескольких миллионов долларов товарооборот двух стран «болтался» и в последние годы.

25 ноября 2025 года Лукашенко, видимо, не представляя, что может произойти в ближайшие месяцы, заявил послу Венесуэлы в России: «Очень прошу вас: передайте моему другу Николасу Мадуро, что мы его всегда в Беларуси ждем. Пора уже ему побывать здесь, в Беларуси».

Уже 11 декабря их встреча повторилась и стало понятно, что происходит нечто необычное. Но спустя несколько дней Лукашенко заявил в интервью, что «никогда» не разговаривал с Мадуро на тему его бегства в Беларусь.

После захвата правителя Венесуэлы американцами Лукашенко возмущался. Но, можно предположить, это скорее объясняется новыми правилами игры и потенциальной угрозе его безопасности, нежели симпатиями к Мадуро.

