13 января 2026, вторник, 15:07
20
  • 13.01.2026, 9:04
  • 10,340
Что сделают в ГАИ, если попытаться застолбить за собой почищенное от снега парковочное место?

Водителей предупредили.

Можно ли застолбить почищенное от снега парковочное место, рассказал в эфире СТВ начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции управления надзорной и регистрационно-экзаменационной деятельности ГУ ГАИ МВД Александр Хромченко, пишет «Зеркало».

Александр Хромченко пояснил, что в некоторых случаях машино-место действительно может быть закреплено за владельцем — например, если он купил квартиру, к которой это место прилагается. В противном случае с точки зрения законодательства оно относится к землям общего пользования.

— Если же это просто земли общего пользования, то действительно необоснованно выставлять таблички, ведра и так далее. Этими землями может пользоваться любой участник, — рассказал представитель ГАИ.

В этом случае, если попытаться застолбить за собой «общее» парковочное место, установив препятствие для других автомобилистов, может последовать реакция ГАИ:

— Мы, разумеется, приедем и уберем ведро. Разбираться, кто это ведро поставил, с какой целью, тем более с учетом того, что парковочное место и ведро на нем не создает тех самых опасностей для дорожного движения, на которые требуется реагировать в первую очередь. Разумеется, на каждый вызов будет соответствующее реагирование со стороны органов.

В целом, я хочу сказать, любое сообщение не остается без ответа. И если нужно будет, то, наверное, найдется и тот человек, который выставил это ведро, — сказал Хромченко.

