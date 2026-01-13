Конгресс США рассмотрит законопроект об аннексии Гренландии 1 13.01.2026, 9:18

Он предполагает способ присоединить Гренландию к США в качестве 51-го штата.

Конгресс США рассмотрит законопроект об «аннексии Гренландии» в качестве 51-го штата страны, пишет Fox News.

Республиканец из Палаты представителей Рэнди Файн предложил законопроект, который предполагает способ присоединить Гренландию к США в качестве 51-го штата.

По словам Файна, инициатива должна разрешить Дональду Трампу предпринимать «необходимые шаги» для добровольного включения датской автономной территории под юрисдикцию США. Конгресс при этом сохраняет право окончательно решить, станет ли Гренландия штатом.

Файн аргументировал необходимость такой меры стратегическим положением Гренландии, ее близостью к России и наличием критически важных минералов, а также социальными проблемами жителей острова.

«Уровень бедности в Гренландии намного, намного выше, чем в Дании. Страной управляют социалисты, и в интересах Америки не допустить, чтобы такой обширной территорией между Соединенными Штатами и Россией управляли социалисты», — сказал Файн.

Помимо высокой бедности, Дания якобы «плохо обращалась» с гренландцами.

«Когда началась война, Дания не смогла их защитить. Угадайте, кто защищал Гренландию во время Второй мировой войны? Мы», — заявил конгрессмен.

Лучшим решением вопроса он назвал добровольное присоединение Гренландии к США, а не силовой вариант, хотя ранее в Белом доме не исключали использование военной силы для приобретения острова.

Процесс присоединения к США требует одобрения Конгресса: сначала принимается закон о формировании нового штата, затем жители территории утверждают конституцию этого штата, после чего Конгресс окончательно голосует за его включение с последующей подписью президента.

