Минздрав изменил сумму, на которую могут помочь пациенту по месту жительства 1 13.01.2026, 9:59

4,844

Возможности государства ограничены.

Министерство здравоохранения установило на 2026 год предельные суммы расходов на одного гражданина, который не может сам прийти за помощью, при оказании ему медицинских услуг на дому. Постановление главы ведомства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Теперь для людей, имеющих резко выраженное ограничение способности к самообслуживанию, и (или) самостоятельному передвижению, и (или) ориентации, сумма расходов в месяц будет 656 рублей.

Для тех, у кого выраженное снижение трех и более категорий жизнедеятельности (способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, общению, ориентации, контролировать свое поведение), приводящих к синдрому социальной компенсации, сумма составит 388 рублей.

Предельная сумма для граждан, имеющих психические расстройства и расстройства поведения, которые привели к выраженному или резко выраженному ограничению способности контролировать свое поведение, — 535 рублей.

