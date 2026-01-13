закрыть
13 января 2026, вторник
Сбежавшую из РФ Долину силой лишат квартиры в Москве

  • 13.01.2026, 10:06
Лариса Долина

Терпение пострадавшей от квартирной аферы закончилось.

Российскую певицу Ларису Долину, которая прославилась благодаря своей афере с продажей квартиры в Москве, будут выселять из жилья силой. Как сообщает «Главред», терпение пострадавшей от квартирной аферы Полины Лурье закончилось, и она написала заявление на принудительное выселение путинистки.

Ранее представитель Долиной отказался подписывать акт приема-передачи квартиры, поскольку сама певица вовремя уехала за границу. Несмотря на то что все сроки по выселению из московской жилплощади у Ларисы «сгорели», она решила не завершать переезд и неожиданно покинула РФ. Выяснилось, что артистка наслаждается теплом в ОАЭ, а проблемы пострадавшей от квартирной аферы ее не беспокоят.

«Певица не смогла освободить квартиру в Хамовниках в срок, и процедуру перенесли на не раньше 20 января. Причина — Долина уехала в Абу-Даби вместе с дочкой и внучкой, в один из лучших отелей ОАЭ», - сообщают СМИ.

Тем временем терпение Полины Лурье лопнуло, и она решила перейти к действиям, а именно выселять путинистку силой. Покупательница квартиры обратилась к судебным приставам и рассчитывает, что они наконец освободят приобретенную жилплощадь. В то же время друзья Долиной смеются над ее усилиями.

«Лариса Александровна достаточно настрадалась из-за грязного пиара этих людей, она имеет право отдохнуть. Она же не просто так улетела из России, все было юридически согласовано, никаких проблем не должно было возникнуть, а в это время эти женщины бегают и клевещут на нее», — заявил приближенный к путинистке источник.

