Куба отвергла ультиматум Трампа

Куба отвергла ультиматум Трампа6
- 13.01.2026, 10:18
Переговоры с США прекращены.
Куба заявила об отсутствии каких-либо переговоров с Соединенными Штатами после публичных заявлений и угроз президента США Дональда Трампа.
Об этом говорится в заявлении президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, обнародованном в социальной сети Х.
По словам кубинского лидера, контакты между Гаваной и Вашингтоном ограничиваются исключительно техническими вопросами, связанными с миграцией, и не носят политического характера.
«Никаких переговоров с правительством США не ведется, за исключением технических контактов в сфере миграции», - отметил Мигель Диас-Канель.
Он также подчеркнул, что Куба является независимым государством и не принимает ультиматумов или давления со стороны других стран. По словам президента, решения в сфере внутренней и внешней политики принимаются исключительно кубинскими властями.
Глава кубинского МИД Бруно Родригес отметил, что страна имеет полное право самостоятельно определять свои внешнеэкономические связи, в частности - в энергетической сфере.
Диас-Канель также раскритиковал новую миграционную политику администрации Трампа. Речь идет о решении США остановить действие ряда миграционных программ для кризисных стран, среди которых оказалась и Куба. По словам кубинского президента, такие шаги имеют негативные гуманитарные последствия.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес Кубы, подчеркнув, что на остров больше не поставляются «нефть и деньги», а также призвал «заключить соглашение, пока не поздно».