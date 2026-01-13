закрыть
13 января 2026, вторник, 15:07
«Путин становится отчаянным»

1
  • 13.01.2026, 10:32
  • 7,610
«Путин становится отчаянным»

Экс-офицер британской армии высмеял российский «танк-одуванчик».

Министерство обороны России продемонстрировало новую модификацию танка с дополнительной металлической защитой, неофициально названную «танк-одуванчик». Машину позиционируют как попытку повысить живучесть бронетехники в условиях массового применения украинских беспилотников.

Как пишет бывший офицер британской армии, военный аналитик Гэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для The Telegraph, появление такой конструкции связано с масштабными потерями российских танков в войне против Украины, которые, по открытым источникам, превысили 6 тысяч единиц.

«Абсурдный российский «танк-одуванчик» показывает, насколько отчаянным становится Путин», - отмечает автор.

Импровизированная защита вместо технологий

«Одуванчик» стал очередным вариантом импровизированной защиты после так называемых «черепашьих» и «ежовских» танков – машин, обшитых металлическими листами, решетками и шипами. Все эти решения имеют целью уменьшить эффективность ударов FPV-дронов и боеприпасов с верхней полусферы.

В то же время, утверждает эксперт, такие конструкции:

затрудняют прицельную стрельбу из основного орудия;

значительно увеличивают габариты танка, делая его более заметным;

снижают мобильность и маневренность машины;

могут облегчать обнаружение и поражение бронетехники.

Контраст с подходом Запада

В отличие от России, страны НАТО делают ставку на радиоэлектронную борьбу и системы активной защиты, способные перехватывать дроны и ракеты еще в воздухе. Подобные системы уже используются, в частности, Израилем, и планируются для установки на перспективные западные танки.

Современная бронетехника должна сочетать огневую мощь, защиту и мобильность, тогда как чрезмерное навешивание металлических конструкций подрывает все три составляющие.

«Мобильность, решающий фактор в бронетанковой войне, парализуется дополнительным весом, объемом и потенциалом для зацепления: в танке «одуванчик» будет почти невозможно «проскользнуть» – искусство незаметного маневрирования через лес и глухую местность, чтобы нанести удар по врагу», – отмечает автор.

Российская армия все чаще использует устаревшую технику и тактики, тогда как Украина, при условии достаточных поставок современного вооружения, сохраняет потенциал для дальнейшего истощения противника.

Появление «танка Кульбаба», по оценкам эксперта, стало не столько прорывом, сколько свидетельством адаптации России к дефициту техники и потерям на фронте.

