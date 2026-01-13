Что делать, если вас занесло на льду во время управления авто?15
Пошаговая инструкция.
Зимой во время сильного гололеда или снегопадов рекомендуется избегать поездок на автомобиле, если это возможно.
Однако, если этого не избежать и вам приходится управлять автомобилем, есть несколько шагов, которые вы должны выполнить, чтобы обеспечить безопасность своего путешествия, пишет Express.
Вот что вы можете сделать, если оказались в такой ситуации:
Когда начнется занос, сбавьте газ и не тормозите резко.
Плавно поверните колесо в направлении скольжения задней части автомобиля.
Медленно поверните колео назад, когда автомобиль восстановит сцепление с дорогой.
Кроме того, эксперты предупреждают – будьте осторожны с другими авто. Не поддавайтесь соблазну обгонять. Уменьшите скорость – остановка может занять в 10 раз больше времени, поэтому обеспечьте дополнительное пространство. Используйте самую высокую возможную передачу, чтобы избежать пробуксовки колес. Маневрируйте осторожно и избегайте резкого торможения и разгона.
Если вас начинает заносить, осторожно отпустите педаль газа и избегайте торможения. Если торможение необходимо, нажимайте на тормоза, а не нажимайте резко. Если вы застряли, оставайтесь возле машины и привяжите что-то яркое к антенне.
Будьте осторожны с гололедом. Она не всегда заметна, поэтому может представлять еще большую опасность как для автомобилистов, так и для пешеходов. Гололедица может образовываться, когда дождь или морось падает на дорожное покрытие с температурой ниже нуля.