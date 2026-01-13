Иран продал России ракет почти на три миллиарда долларов 4 13.01.2026, 11:11

4,176

В Bloomberg раскрыли данные западных разведок.

Согласно оценке западных разведок, с конца 2021 года Россия потратила на иранскую военную технику сумму, эквивалентную более чем 4 миллиардам долларов. Контракты с Москвой, заключенные начиная с октября 2021 года — еще до начала полномасштабной войны в Украине — на баллистические и зенитные ракеты составляют примерно 2,7 миллиарда долларов, сообщил чиновник, говоривший на условиях анонимности, пишет Bloomberg.

Москва и Тегеран сблизились после вторжения ВС РФ на территорию Украины в 2022 году. Полномасштабная война привела к масштабным санкциям против России и самому серьезному противостоянию Кремля с Западом со времен холодной войны, а поставки Ираном оружия России еще больше укрепили партнерство между двумя странами.

Согласно оценке, Иран поставил миллионы патронов и снарядов, однако она не отражает всего объема закупок Москвы у Тегерана.

Тегеран также поставил беспилотники-камикадзе «Шахед-136» и поделился технологиями, которые позволили России производить их внутри страны под названием «Герань-2» в рамках контракта на сумму 1,75 миллиарда долларов, подписанного в начале 2023 года.

Согласно оценке, в общей сложности с конца 2021 года Россия потратила на иранскую военную технику более 4 миллиардов долларов.

Иран, правительство которого подавляет продолжающиеся насильственные протесты, начиная с 2010-х годов стремился углубить свои связи с Россией, раздраженный способностью Запада изолировать его из-за ядерной программы.

Хотя Иран подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Россией в январе 2025 года, оно не содержит пакта о взаимной обороне, и Москва не предложила никакой ощутимой помощи Тегерану во время израильских и американских ударов по Ирану в прошлом году. Россия строит торговый маршрут с Тегераном, соединяющий его с Индией, чтобы попытаться ослабить воздействие санкций, и официальные лица обсуждали расширение финансового и банковского сотрудничества.

