Ждать ли морозов на Крещение? 5 13.01.2026, 11:15

3,496

Погода будет контрастной.

Белгидромет сказал белорусам о контрастной погоде на Крещение 19 января. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Лукша.

Специалист пояснила, в Беларуси неустойчивый характер погоды до конца зимы прогнозы сделать сложно. Она отметила, что периоды оттепели довольно часто чередуются с морозами. Лукша также обратила внимание, что страна находится в умеренных широтах, преобладает западный перенос воздушных масс, то есть выход атлантических циклонов:

- Но в ближайшее время мы не видим перспективы ни атлантических, ни южных циклонов, как на прошлой неделе. У нас будет процесс происходить с Востока. То есть ожидаем гребень высокого давления именно Сибирского антициклона, то есть усиление морозов.

Метеоролог, говоря о том, какой окажется погода на Крещение 19 января, сказала о минусовой температуре.

- Причем минус будет контрастный в разрезе республики. То есть, если по Западу, куда будет стремиться пробиться атлантическое тепло, оно будет встречать сопротивление с Востока в виде гребня высокого давления. Поэтому будет очень контрастно, - заметила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета.

