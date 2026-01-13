Пока Долина отдыхает в ОАЭ, ее могут лишить еще одного объекта недвижимости.8
Речь идет об огромной территории в Подмосковье.
Российскую певицу Ларису Долину, которая прославилась благодаря своей афере с продажей квартиры в Москве, могут лишить еще одной миллионной недвижимости, сообщает «Главред».
Как пишут российские СМИ, на этот раз речь идет о двух земельных участках артистки в подмосковном Протасово общей площадью 2215 квадратов. На этой огромной территории построено два загородных дома и гараж, а также вырыт пруд на берегу ручья.
Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов случайно обнаружил нарушение и подал жалобу в природоохранную прокуратуру. Оказалось, что участок путинистки расположился в водоохранной зоне, что противоречит закону. Более того, в защитной полосе ручья вырыт котлован диаметром 230 м², который Долина превратила в личный пруд.
«Береговая полоса относится к территории общего пользования — ни физическое, ни юридическое лицо не имеет права на включение ее в собственность. Земельные участки гражданки Долиной выдавались по постановлению, которое не является легитимным, потому что их наложение на береговую полосу видно невооруженным глазом», — пояснил предприниматель.
Территорию путинистка Долина обустроила еще 15 лет назад, однако по закону такие участки, вне зависимости от срока давности их приобретения, должны быть возвращены в собственность России, а нарушения необходимо устранить.