Очень скоро Кавказ может полыхнуть

  • Иван Яковина
  • 13.01.2026, 11:31
И «Орешник» тут не поможет.

Новости об отказе у Кадырова обеих почек неизбежно приведут к острой головной боли и приступу геморроя у валдайского пациента.

Помимо ситуации в Иране еще одну опасность для российского режима представляет развитие событий вокруг Рамзана Кадырова. Несмотря на то, что в Чечне 25 лет всё заливали армированным бетоном, намечающийся уход Рамзана в мир иной даже в спокойное время мог бы привести к существенным потрясениям: слишком уж много внутреннего напряжения накопилось в системе.

Сейчас же время ни фига не спокойное.

Во-первых, нет очевидного преемника, а это всегда большой фактор нестабильности и риска при транзите власти в авторитарной системе. Есть вероятность того, что назначенный преемник много кого не устроит, и у него появятся конкуренты, в том числе - авторитетные и вооруженные.

Во-вторых, вся российская армия находится в Украине, причем в сильно потрепанном виде. В случае начала в Чечне какой-то заварухи, а уж тем более – восстания, подавлять его будет вообще некому. С очень высокой вероятностью полыхнет весь Кавказ.

Третий фактор риска – острейшая нехватка денег в бюджете РФ. Всякую нестабильность, борьбу за власть и даже вооруженные столкновения на Кавказе в прошлом пресекали не столько силой, сколько деньгами. Но их должно быть оч много. А сейчас из-за падения нефтяных доходов и общего истощения экономики денег совсем нет.

Поэтому новости об отказе у Кадырова обеих почек неизбежно приведут к острой головной боли и приступу геморроя у валдайского пациента. И «Орешник» ему тут не поможет.

Иван Яковина, «Фейсбук»

