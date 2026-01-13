закрыть
13 января 2026
Ценам в Беларуси разрешили расти

  • 13.01.2026, 11:30
При этом в 2025 году инфляция в стране превысила прогнозы властей.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило допустимые пределы роста потребительских цен в Беларуси до конца 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, в январе рост цен не должен превысить 0,7% по сравнению с декабрём 2025 года. В феврале допускается увеличение до 2%, в марте — до 2,5%, в апреле — до 3,1%, в мае — до 3,4%, в июне — до 3,8%. В июле предельный уровень роста установлен на отметке 4%, в августе — 4,2%, в сентябре — 4,9%, в октябре — 5,5%, в ноябре — 6,2%. По итогам декабря 2026 года рост цен в годовом выражении не должен превысить 7%.

При этом в 2025 году инфляция в стране превысила прогнозы властей. Уже к середине года рост цен вышел за установленный порог в 5%, несмотря на действующее с 2022 года государственное ценовое регулирование, которое лишь недавно было частично смягчено решением Совета министров.

Между тем, согласно прогнозу экспертов ООН, представленному в докладе World Economic Situation and Prospects, инфляция в Беларуси в 2026 и 2027 годах действительно замедлится и составит 5,1% и 4,1% соответственно. Однако, по оценке Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, темпы роста белорусской экономики останутся умеренными — около 2,1%.

Власти Беларуси, в свою очередь, придерживаются более оптимистичных оценок. Правительство рассчитывает на рост ВВП на 2,8% уже в текущем году и на совокупное увеличение экономики на 16% в течение ближайших пяти лет.

