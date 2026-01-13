Резко дорожает стоимость услуг «Белтелекома»19
- 13.01.2026, 11:39
Некоторые — сразу на 30%.
«Белтелеком» объявил о повышении тарифов на услуги телеграфной связи с 19 января. Изменения коснутся как частных клиентов, так и юридических лиц.
Для населения заметно подорожает отправка телеграмм внутри страны: стоимость одного слова вырастет на 27,3% и составит 0,07 рубля. Приём телеграмм всех категорий станет дороже на 29,1% — до 4,7 рубля. Также увеличится дополнительная плата за приём телеграмм по телефону — на 31,1%, до 0,8 рубля за услугу. Цена уведомления о вручении телеграммы повысится на 30,4% и достигнет 1,5 рубля.
Корректировка тарифов затронет и организации. Так, стоимость передачи внутренних телеграмм для юридических лиц увеличится на 23,1% — до 0,08 рубля за слово без учёта НДС. Дополнительная плата за приём телеграмм по телефону вырастет на 31,1% и составит 0,64 рубля.