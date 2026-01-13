Ученые рассказали, какие черты лица мужчин привлекают женщин 25 13.01.2026, 11:56

Это вовсе не мачо.

Образ мускулистого мачо с суровым взглядом может казаться кому-то эталоном мужской привлекательности. Однако есть разница между обликами защитника и потенциально опасного субъекта. Свежее исследование от группы китайских ученых показало, что женщин, как правило, привлекают только те традиционно мужественные черты лица, которые они не ассоциируют с агрессивностью, пишет «Нож».

Эволюционные психологи из Юго-Западного университета в Чунцине и Шэньсийского педагогического университета захотели понять, как женщины балансируют между тягой к маскулинной эстетике и желанием минимизировать риски при встрече с потенциальным партнером.

Ученые провели серию экспериментов, в которых поучаствовали более 300 девушек: испытуемых нашли в соцсетях.

Для первого эксперимента команда предварительно обработала серию мужских фотопортретов. С помощью особого алгоритма они определили характерные черты каждого лица, затем изменили их, чтобы часть героев выглядела более конвенционально мужественно, другая — чуть более феминно. В результате психологи создали пары портретов, лица на которых отличались по форме, но сохраняли черты исходного снимка.

Участницы рассматривали пары портретов и выбирали одно из двух лиц: то, которое показалось им более привлекательным.

Предварительные результаты показали следующее: когда лицо человека казалось девушкам чересчур суровым, они отдавали предпочтение более феминизированной версии лица. По данным ученых, это происходило независимо от того, считалось ли исходное лицо красивым или невзрачным.

Второй эксперимент напоминал первый, но на этот раз женщин просили представить, могли ли они согласиться на роман или длительные отношения с мужчиной, обладающим определенными чертами лица. В последнем эксперименте женщины также оценивали фотопортеты по шкалам «привлекательность», «агрессивность» и «мужественность».

Статистический анализ показал, что наличие традиционно мужественных черт лица положительно коррелирует с высокой оценкой привлекательности, однако взаимосвязь зависит от показателя по шкале агрессии. Если мужчина выглядел чересчур сурово, то первая черта гораздо меньше влияла на его привлекательность.

«Это исследование подчеркивает важность мимики для формирования предпочтений в отношении половых диморфизмов», — заключили исследователи.

