На самом деле карты у Путина чрезвычайно слабые.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что ударом баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по Львовской области страна-агрессор Россия хотела запугать союзников Киева.

Об этом Мельник сказал во время заседания Совета безопасности ООН, которое созвали после удара РФ по Украине 9 января, сообщает «Радио Свобода».

Он заявил, что Россия умышленно дождалась сильных морозов, чтобы нанести удар по украинским объектам энергетической инфраструктуры.

«Ужасным следствием российских жестоких атак стало то, что миллионы мирных украинцев, включая мою семью в Киеве, остались на дни без электричества, отопления, водоснабжения в то время, когда температура ночью приближается к минус 20 градусов», — отметил Мельник.

Дипломат назвал «новым уровнем эскалации» удар ракетой Орешник по Львовской области, а объяснения якобы украинской атакой на резиденцию российского диктатора Владимира Путина — фальшивыми.

«Настоящая цель российского удара жестоко понятна: запугивание союзников и партнеров Украины. Путин сохраняет идеальный «покерфейс», делая вид, что имеет туз в рукаве. На самом деле карты России чрезвычайно слабые. Кремль когда-то надувал щеки и демонстрировал силу, но все это лишь фиговый листок, скрывающий слабость российской военной машины, которая неотвратимо приближается к критической точке. То, что Россия пытается выдавать за свою силу, на самом деле является проявлением уязвимости», — считает он.

Мельник отметил, что РФ находится в длительной экономической стагнации, а ситуация будет только ухудшаться из-за ожидаемого профицита нефти в мире в 2026 году.

Кроме того, постпред Украины при ООН добавил, что потери российской армии на фронте составляют ключевую трудоспособную и репродуктивную группу: мужчин в возрасте от 20 до 39 лет.

«В прошлом году Россия теряла в среднем 1200 солдат в день. Во время этого чрезвычайного заседания Совета безопасности, вероятно, около 100 российских солдат потеряют жизни», — сказал дипломат.

По его словам, экономические трудности толкают Россию к ультиматумам и запугиванию международного сообщества, чтобы оно приняло ее условия завершения войны.

Мельник также обвинил страну-агрессора в специальном срыве мирных инициатив США.

