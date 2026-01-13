закрыть
Обязаны ли в автобусах и троллейбусах включать отопление зимой?

8
  • 13.01.2026, 12:09
  • 4,310
Обязаны ли в автобусах и троллейбусах включать отопление зимой?

Ответ юриста.

Зимой поездка в общественном транспорте часто превращается в испытание: в салоне зябко, стёкла покрыты конденсатом, пассажиры кутаются в куртки и шарфы. Но где проходит грань между банальным дискомфортом и нарушением правил перевозки?

Как пояснил адвокат юридической консультации Центрального района Гомеля Роман Навоев, отсутствие отопления в холодное время года может быть прямым нарушением законодательства. Температурные требования для пассажирского транспорта прописаны в Правилах автомобильных перевозок, утверждённых постановлением Совета министров № 972 от 30 июня 2008 года.

Согласно этим нормам, перевозчик обязан включать отопление в салоне, если температура воздуха на улице опускается ниже +5 °C. «При таких условиях отопление должно работать вне зависимости от маршрута, вида транспорта или формы собственности перевозчика», — отметил юрист.

Некоторые транспортные компании действительно вводят собственные внутренние нормативы, однако они не могут противоречить действующим правилам. Если на улице холодно, аргументы о «внутренних регламентах» не принимаются — отопление обязано быть включено.

Для железнодорожного транспорта требования ещё строже. В холодный период вагоны должны отапливаться уже при температуре ниже +10 °C. Перед подачей поезда на посадку в салоне должно быть около 20 °C, а во время движения — порядка 22 °C, с допустимым отклонением в два градуса.

Юрист подчёркивает: холод в салоне — это не мелкая неприятность и не «издержки сезона». Нарушение температурного режима относится к несоблюдению требований по безопасности и комфорту пассажиров. Проще говоря, замерзать в автобусе или троллейбусе зимой пассажиры не должны — и это закреплено не эмоциями, а правилами.

