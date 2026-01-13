закрыть
Мерц: Режим в Иране доживает последние дни

5
  • 13.01.2026, 12:10
  • 3,532
Мерц: Режим в Иране доживает последние дни

Канцлер Германии похвалил мужество демонстрантов.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц считает, что режим в Иране вскоре падет.

Его заявление во вторник приводит Tagesschau.

Выступая во время визита в Индию, Мерц в очередной раз призвал иранские власти прекратить насилие против демонстрантов.

«Если режим может держаться за власть только с помощью насилия, то с ним фактически покончено. Я считаю, что мы сейчас наблюдаем последние дни и недели этого режима», – сказал глава правительства Германии во время своего визита в Индию.

Накануне Мерц осудил насилие иранских сил безопасности против мирных демонстрантов, назвав его «непропорциональным» и «жестоким».

«Я призываю иранское руководство защитить свое население, а не угрожать ему», – сказал он.

Мерц похвалил мужество демонстрантов, которые мирно требуют свободы в своей стране. Он подчеркнул, что это их право.

Тем временем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления антиправительственных протестов, в результате чего могли погибнуть сотни людей.

