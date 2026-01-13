закрыть
Посла РФ вызвали в МИД Армении из-за заявлений Соловьева

7
  • 13.01.2026, 12:21
  • 6,618
Посла РФ вызвали в МИД Армении из-за заявлений Соловьева

Пропагандист призвал начать «СВО» против Армении.

В Министерство иностранных дел Армении 12 января был вызван посол РФ для получения ноты протеста, в которой официальный Ереван выражает возмущение недавними заявлениями российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Об этом заявила в комментарии «Радио Азатутюн» пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

Недавно российский пропагандист в своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил о необходимости начать «специальную военную операцию» в Армении, следуя примеру Украины.

«Если для нашей национальной безопасности было необходимо начать специальную военную операцию на территории Украины, то почему по тем же причинам мы не можем начать специальную военную операцию в других точках нашей сферы влияния?» – заявил Соловьев.

Как отметила Бадалян, послу РФ «было подчеркнуто, что это является недопустимым посягательством на суверенитет Республики Армения и враждебным актом, а также грубым нарушением основополагающих принципов дружеских отношений между Арменией и Россией».

Стоит отметить, что на протяжении уже двух лет на территории Армении запрещена трансляция телепрограмм Владимира Соловьева.

