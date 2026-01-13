закрыть
13 января 2026, вторник, 15:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп примет лидера оппозиции Венесуэлы

7
  • 13.01.2026, 12:24
  • 2,694
Трамп примет лидера оппозиции Венесуэлы
Мария Корина Мачадо

Визит Марии Корины Мачадо в Вашингтон состоится уже завтра.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 15 января, примет в Белом доме лидера оппозиции Венесуэлы и лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо.

Об этом сообщили ряд американских СМИ, в частности телеканал CNN.

Визит Мачадо в Вашингтон состоится на фоне того, как президент отказался поддержать ее после операции США в Каракасе и захвата лидера страны Николаса Мадуро, после чего страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес.

Вскоре после операции 3 января Трамп заявил, что Мачадо будет трудно управлять Венесуэлой, поскольку она не имеет поддержки и уважения народа.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин