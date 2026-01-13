Трамп примет лидера оппозиции Венесуэлы 7 13.01.2026, 12:24

2,694

Мария Корина Мачадо

Визит Марии Корины Мачадо в Вашингтон состоится уже завтра.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 15 января, примет в Белом доме лидера оппозиции Венесуэлы и лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо.

Об этом сообщили ряд американских СМИ, в частности телеканал CNN.

Визит Мачадо в Вашингтон состоится на фоне того, как президент отказался поддержать ее после операции США в Каракасе и захвата лидера страны Николаса Мадуро, после чего страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес.

Вскоре после операции 3 января Трамп заявил, что Мачадо будет трудно управлять Венесуэлой, поскольку она не имеет поддержки и уважения народа.

