13 января 2026, вторник, 15:09
МАЗ выдавливают из России

12
  • 13.01.2026, 12:31
  • 3,526
Продажи упали на 42,8%.

Российский рынок оказался для МАЗа куда менее гостеприимным, чем годом ранее. По итогам 2025 года продажи грузовых автомобилей Минского автозавода в России сократились почти наполовину — на 42,8% по сравнению с 2024 годом. В абсолютных цифрах это 3 274 проданных машины, что позволило бренду занять лишь шестую строчку рейтинга.

При этом падение продаж МАЗа оказалось менее глубоким, чем обвал рынка в целом. Согласно данным АСМ-Холдинга, реализация грузовиков всех категорий — включая специальные и специализированные модели — в России за год сократилась на 51%, до 61 556 единиц.

Лучше всего в 2025 году чувствовали себя отечественные производители: продажи новых грузовиков российских марок снизились на 24% и составили 26,6 тыс. машин. А вот сегмент иномарок пережил настоящий шок — минус 62%, всего 35 тыс. проданных единиц. Несмотря на это, позиции китайских брендов на рынке остались крайне сильными.

Лидером по-прежнему стал КамАЗ, второе место занял китайский SITRAK. В топ-5 вошли сразу четыре производителя, не имеющие отношения к России, что наглядно показало: попытки вытеснить китайские компании с рынка заметного результата не дали.

Для МАЗа небольшой повод для оптимизма появился в декабре. В последний месяц года было реализовано 415 грузовиков — снижение по сравнению с декабрём 2024-го составило 28,3%, что заметно мягче среднегодовых показателей. Однако говорить о развороте рынка вверх пока рано.

В сегменте автобусов ситуация выглядит чуть стабильнее. На российском рынке МАЗ реализовал 499 автобусов — всего на шесть машин меньше, чем годом ранее, что соответствует снижению примерно на 1%.

Тем не менее, в целом автобусный рынок России в 2025 году также просел: продажи упали на 35% и составили 12,8 тыс. единиц. Для Минска такие цифры явно не выглядят обнадеживающими, особенно с учётом запуска нового автобусного завода мощностью около 3 тысяч машин в год, под который рассчитывался более высокий спрос.

