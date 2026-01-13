Наследный принц Реза Пехлеви: Некоторые представители режима хотят бежать из Ирана 1 13.01.2026, 12:57

Реза Пехлеви

В ближайшем окружении аятоллы Хаменеи прошли тайные встречи.

В декабре 2025 года в Иране началось народное восстание против режима аятолл из-за падения курса национальной валюты. Наследный принц Ирана Реза Пехлеви, который находится в изгнании в США, утверждает, что некоторые представители режима аятолл готовятся бежать из страны. Об этом он сказал в интервью CBS News.

По его словам, он получает инсайдерскую информацию из Ирана, включая сведения о тайных встречах в ближайшем окружении Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Реза Пехлеви говорит, что власти Ирана готовят самолеты, чтобы улететь в случае ухудшения политической ситуации в стране.

Речь идет про высшее иранское руководство.

Напомним, в декабре 2025 года в Иране начались народные волнения против режима аятолл из-за резкого падения курса национальной валюты, из-за чего пострадали местные предприниматели. На данный момент протесты охватили практически все иранские города. В некоторых городах протестующие захватили власть. Известно, что в результате протестов в Иране уже погибли несколько сотен человек, иранские силовики задержали более 10 тысяч человек.

Международное сообщество пока не вмешивается в ситуацию в Иране, а только комментирует ее. Но президент США Дональд Трамп не исключает, что американская армия нанесет воздушные удары по иранским властям, так как режим аятолл переступил «красную линию».

