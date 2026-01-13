Гродненец из ревности порвал паспорт бывшей жены

Гродненец из ревности порвал паспорт бывшей жены5
Ему грозит два года тюрьмы.
В Гродно мужчина из ревности уничтожил паспорт бывшей жены и теперь рискует получить реальный срок. О произошедшем сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
В милицию обратилась 25-летняя жительница города. По ее словам, в первый день 2026 года к ней домой пришёл бывший супруг. Разговор быстро перерос в конфликт: мужчина узнал, что экс-жена собирается ехать в Волковыск к новому избраннику.
Идея поездки вызвала у гродненца бурную реакцию. В ходе ссоры он попытался сорвать встречу радикальным способом — выхватил паспорт женщины и разорвал его. После этого пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 378 Уголовного кодекса — «Хищение либо уничтожение личных документов». Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до двух лет лишения свободы.