Видео с Ди Каприо взорвало Сеть 2 13.01.2026, 12:59

5,208

Короткий ролик показал актера с неожиданно живой стороны.

В Сети активно обсуждают вирусное видео с актером Леонардо Ди Каприо, снятое во время рекламной паузы на церемонии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. Короткий неофициальный ролик показал актера с неожиданно живой стороны, что поразило многих поклонников, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

50-летний Ди Каприо присутствовал на церемонии в качестве номинанта за роль в фильму «Битва за битвой». Однако главным поводом для обсуждения стал не сам фильм, а момент, когда актер эмоционально беседует с другим гостем — предположительно своим партнером по фильму Чейз Инфинити.

На видео ДиКаприо с юмором пародирует реакцию собеседницы на победу анимационного фильма Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов», активно жестикулируя, корча гримасы и изображая восторг фаната кей-попа. Контраст с его привычным сдержанным публичным образом оказался настолько разительным, что соцсети заполнились комментариями.

«Безумно видеть его настоящую личность в жизни», — написал один пользователь. Другие отметили, что «его экранная сдержанность, возможно, и была настоящей ролью».

На самой церемонии актер также стал объектом шутки ведущей Никки Глейзер, которая иронично прошлась по его личной жизни, отметив, что все карьерные достижения Ди Каприо пришлись на период до того, как его девушкам исполнилось 30 лет.

Несмотря на иронию, именно закулисный момент сделал Ди Каприо одним из самых обсуждаемых героев вечера, показав зрителям редкий и более личный взгляд на голливудскую звезду.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com