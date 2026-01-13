Видео с Ди Каприо взорвало Сеть

Видео с Ди Каприо взорвало Сеть2
- 13.01.2026, 12:59
Короткий ролик показал актера с неожиданно живой стороны.
В Сети активно обсуждают вирусное видео с актером Леонардо Ди Каприо, снятое во время рекламной паузы на церемонии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. Короткий неофициальный ролик показал актера с неожиданно живой стороны, что поразило многих поклонников, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
50-летний Ди Каприо присутствовал на церемонии в качестве номинанта за роль в фильму «Битва за битвой». Однако главным поводом для обсуждения стал не сам фильм, а момент, когда актер эмоционально беседует с другим гостем — предположительно своим партнером по фильму Чейз Инфинити.
На видео ДиКаприо с юмором пародирует реакцию собеседницы на победу анимационного фильма Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов», активно жестикулируя, корча гримасы и изображая восторг фаната кей-попа. Контраст с его привычным сдержанным публичным образом оказался настолько разительным, что соцсети заполнились комментариями.
@goldenglobes Enjoy 30 seconds of Leonardo DiCaprio #GoldenGlobes ♬ original sound - Golden Globes
«Безумно видеть его настоящую личность в жизни», — написал один пользователь. Другие отметили, что «его экранная сдержанность, возможно, и была настоящей ролью».
На самой церемонии актер также стал объектом шутки ведущей Никки Глейзер, которая иронично прошлась по его личной жизни, отметив, что все карьерные достижения Ди Каприо пришлись на период до того, как его девушкам исполнилось 30 лет.
Несмотря на иронию, именно закулисный момент сделал Ди Каприо одним из самых обсуждаемых героев вечера, показав зрителям редкий и более личный взгляд на голливудскую звезду.